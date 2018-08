Bonn. Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, plädiert für einen vierten Netzbetreiber und damit mehr Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt. »Der Markt muss für Newcomer offen bleiben«, sagte er der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« (Dienstag). »Eine vierte Kraft wäre wünschenswert.« Mit Telekom, Vodafone und der spanischen Telefónica gibt es derzeit nur drei Mobilfunkanbieter mit einer eigenen Netzinfrastruktur auf dem deutschen Markt. Damit weitere Anbieter ein eigenes Netz aufbauen können, müsse man auch über das sogenannte nationale Roaming nachdenken, »damit ein neuer Anbieter die Netze der anderen Betreiber jedenfalls in der Aufbauphase mitnutzen könnte«. dpa/nd

