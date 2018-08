Die NPD hat am Wochenende ihr Sommerfest gefeiert - Linke hielten dagegen

Mein Großvater verklagte die Bundesrepublik. Als Rechtsnachfolgerin des faschistischen Staates und Arbeitgeberin alter Nazis war sie seiner Ansicht nach verpflichtet, die ihm 1933 bei seiner Verhaftung und Einweisung ins KZ Börgermoor beschlagnahmte Habe zurückzuerstatten. Die bescheidene Liste des gelernten Maurers umfasste Bücher, eine Schreibmaschine und ein altes Automobil Marke Opel, das ihm seine Partei, die KPD, für illegale Kurierdienste und antifaschistische Netzwerkerei besorgt hatte. Er bekam nichts zurück vom Staat, der Durchhaltegenerälen und furchtbaren Juristen hohe Pensionen zahlte und »Kriegsverluste« ersetzte; erst im anderen deutschen Staat erhielt er eine Opferrente. Wie ihm erging es vielen von den Nazis Verfolgten, Verfemten, Eingesperrten oder Exilierten in der Bundesrepublik. Theaterbetreiber Karl Wolffsohn prozessierte jahrelang um das ihm Geraubte; für ein »arisiertes« Varieté wurde er nie entschädigt.

