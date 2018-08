Schwerin. Die Beschäftigen in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr laut DGB rund 8,5 Millionen unbezahlte Überstunden abgeleistet. Entlohnt wurden dagegen 8,2 Millionen Überstunden, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mitteilte. Damit vergüteten die Arbeitgeber fast die Hälfte der geleisteten Mehrarbeit. Im Vergleich zu Hamburg und Schleswig-Holstein ist das bemerkenswert - dort wurden lediglich etwa ein Drittel der Überstunden bezahlt. Der DGB Nord schätzt, dass die tatsächliche Zahl der geleisteten Mehrarbeit doppelt so hoch ist. dpa/nd

