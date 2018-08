Magdeburg. Am Wochenende haben offenbar mehrere Rechtsradikale das Libertäre Zentrum Magdeburg angegriffen. Laut dem selbstverwalteten Hausprojekt hatten Attackierer das Haus am Samstagmorgen mit Steinen und Flaschen beworfen, Fenster wurden zerstört. Neun Personen sollen an dem Angriff beteiligt gewesen sein, der rund 20 Minuten gedauert habe. »Ein Angriff in dieser Intensität hat das L!Z lange Zeit nicht erlebt«, heißt es vom Kollektiv. Den Tätern drohe man nun »Konsequenzen« an. Die Polizei Magdeburg bestätigte, dass die Scheiben des Hauses eingeworfen wurden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte laut den Beamten ein Pkw mit einem der mutmaßlichen Täter gestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-jährigen Magdeburger erbrachte einen Wert von 1,1 Promille. Ermittlungen wurden eingeleitet. nd