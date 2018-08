Beirut. Nach der Enthauptung eines jungen Drusen durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat eine Drusen-Miliz in Syrien einen gefangenen IS-Kämpfer hingerichtet. Der Gefangene sei öffentlich auf einem Platz in der Provinzhauptstadt Suweida gehängt worden, meldete die Lokalnachrichtenseite Sweida24 am Dienstag. Der Mann sei am Dienstagmorgen bei einem Angriff des IS auf Stellungen der Miliz in der Provinz Daraa gefangen genommen worden. Hunderte Zuschauer hätten sich die Hinrichtung angesehen. AFP/nd