Ruhe, viele Grüntöne und gute Luft machen Entspannung im Wald einfacher. Foto: imago/Photocase

Bikini und Badelatschen? Nicht nötig. Wer zum Waldbaden geht, springt in keinen Tümpel, sondern taucht mit meditativen Übungen tief ein in die Natur. So haben die Frauen, die sich in Horgau im Landkreis Augsburg auf den Weg machen, bloß Isomatten unter den Arm geklemmt. Die meisten von ihnen nehmen zum ersten Mal ein Bad im Wald: Um sich zeigen zu lassen, wie diese neue Methode des Naturerlebens funktioniert, haben sie bei der Heilpraktikerin Henrika Vogt einen Volkshochschulkurs gebucht.

Das Waldbaden und ähnliche Angebote in der Natur erleben derzeit einen ungeahnten Boom in Deutschland. Von Nord bis Süd werden Kurse, Seminare und Fortbildungen dazu angeboten. Hotels und Kurorte haben die Methode für sich entdeckt. Auf Usedom wurde im vergangenen September der erste Kur- und Heilwald eröffnet. »Aus der Erholungsforschung weiß man schon lange, dass uns Wald guttut«, sagt Lena Friedmann von der Technischen Universität München, die...