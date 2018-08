Dessau-Roßlau. Das Umweltbundesamt hat auf Umweltgefahren durch chemikalienhaltige Bootsanstriche hingewiesen, die unerwünschten Bewuchs durch Algen oder Muscheln auf den Bootsrümpfen verhindern sollen. Deutsche Oberflächengewässer werden nach einer aktuellen Schätzung jährlich mit rund 70 Tonnen Kupfer aus sogenannten Antifouling-Anstrichen von Sportbooten belastet, wie die Behörde am Mittwoch in Dessau-Roßlau mitteilte. Zum Schutz vor unerwünschtem Bewuchs des Bootsrumpfs würden häufig biozidhaltige Anstriche - am häufigsten Kupfer - aufgetragen. Die Kupfermenge entspreche rund 19 Prozent der gesamten Kupfereinträge in deutsche Oberflächengewässer und gefährde Fische, Flusskrebse, Algen und Bakterien. Das Umweltbundesamt rät zu Hartbeschichtungen und mechanischer Reinigung sowie zu geeigneten Anstrichen ohne Biozide. AFP/nd