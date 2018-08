Kommunalwahlen am 15. April gelten als Stimmungstest für die Landtagswahl 2019

Mit Notlösungen lässt sich die Landtagswahl nicht gewinnen. Es drohen dann nach der Wahlniederlage von 2014 weitere Stimmenverluste. Dabei wären doch Zugewinne nötig, um eine rot-rot-grüne Koalition zu ermöglichen. Ohne Zugewinne droht am Wahlabend die peinliche Situation, dass eine Regierung an der AfD vorbei nur noch durch ein Bündnis aus SPD, CDU und LINKE verhindert werden kann.

Auf den schmalen Schultern von Gesundheitsministerin Diana Golze (LINKE) lastet in diesen Wochen eine riesige Verantwortung. Die zierliche Frau, die noch immer mit den Folgen eines schweren Unfalls im Sommerurlaub 2017 zu kämpfen hat, muss in diesen heißen Tagen die Begleitumstände eines Pharmaskandals aufklären. Das ist bereits anstrengend genug.

