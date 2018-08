Senftenberg. Zwei Wochen nach einem Brand in einem großen Reifenlager in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) hat es dort erneut ein Feuer gegeben. Es brach in der Nacht zum Donnerstag aus und war gegen 9.57 Uhr unter Kontrolle, wie die Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Verletzte gebe es nicht, hieß es. Warum es erneut zu einem Brand in dem Reifenlager kam, blieb unklar. Am Donnerstagmittag waren Einsatzkräfte noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Sie brachten einen Schaumteppich aus. 15 Fahrzeuge und mehr als 70 Feuerwehrleute waren vor Ort. dpa/nd