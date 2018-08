Nach den Explosionen auf einen Festakt kündigt Venezuelas Staatsanwaltschaft Enthüllungen an

Caracas. Nach dem Anschlagsversuch auf Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat die verfassunggebende Versammlung zwei Oppositionsabgeordneten die Immunität entzogen. Wie der Vorsitzende des Gremiums, Diosdado Cabello, am Mittwoch mitteilte, fiel die Entscheidung einstimmig. Bei den betroffenen Oppositionspolitikern handelt es sich um den in Kolumbien im Exil lebenden früheren Parlamentspräsidenten Julio Borges sowie den zuvor festgenommenen Abgeordneten Juan Requesens. Maduro selbst hatte zuvor Borges und Requesens beschuldigt, zusammen mit dem Nachbarland Kolumbien seine Ermordung geplant zu haben. Borges sagte gegenüber AFP: »Es gab kein Attentat, das wurde von der Regierung erfunden.« AFP/nd

