Guatemala-Stadt. Eine guatemaltekische Landwirte-Organisation plant eine Klage vor der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte gegen die Regierung des ehemaligen Präsidenten Otto Pérez. Diese habe, so die Zeitung »Nuestro Diario« von 2012 bis 2015 Journalisten und Oppositionspolitiker bespitzelt, Telefongespräche abgehört, Informanten eingeschleust, E-Mails und Konten in sozialen Netzwerken überwacht. dpa/nd

Mit seinen Äußerungen spricht der britische Ex-Außenminister rechte Wähler an. Er will noch immer Premier werden

Wachsende Geldzahlungen an Kinder im Ausland schüren Vorwurf des Sozialmissbrauchs

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!