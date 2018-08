leider erfolglos: Eine Frau demonstriert in Buenos Aires vor den Kongress für die Entkriminalisierung und Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Foto: dpa/AP/Natacha Pisarenko

Ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen bedeutet keinesfalls, dass keine Abtreibungen mehr stattfinden. Laut einer 2017 veröffentlichten Studie des Guttmacher Institute und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) war knapp die Hälfte der weltweit durchgeführten Abbrüche zwischen 2010 und 2014 höchst unsicher und gefährlich. Ungefähr 26 Prozent der Weltbevölkerung leben laut der Nichtregierungsorganisation »Center for Reproductive Rights« in Ländern, in denen der Zugang zu Abtreibungen erschwert wird oder diese komplett untersagt sind. Aber auch wenn auf eine Abtreibung Strafe steht - durchgeführt wird sie meist trotzdem: mit Kräutermischungen, Medikamenten, Kleiderbügeln oder Stecknadeln, oft unter unhygienischen Bedingungen von meist unqualifizierten Personen.

Der Großteil solch unsicherer Schwangerschaftsabbrüche wird laut der WHO-Studie in Ländern des Globalen Südens vorgenommen. Besonders prekär ist die Lage in den 62 Ländern, ...