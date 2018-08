Kühe kratzen sich gerne an Bäumen auf der Weide oder Reibeflächen im Stall. Eine kanadische Studie zeigt nun, dass Milchkühe genauso große Mühen auf sich nehmen, um an Kratzgelegenheiten zu kommen wie an Futter. Ein Team um Emilie McConnachie von der University of British Columbia in Vancouver hatte hinter zwei Toren Futter beziehungsweise eine Bürste platziert. Das Öffnen der Tore konnte mit einem variablen Gewicht erschwert werden. Wie die Forscher im Fachblatt »Biology Letters« (DOI: 10.1098/ rsbl.2018.0303) berichten, überwanden die Tiere für Futter wie Bürste gleich große Gegengewichte. dpa/nd