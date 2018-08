New York. Um seine Gesundheitskosten zu senken, erwägt Amazon einem Medienbericht zufolge eigene Kliniken an den Start zu bringen. Der Internetkonzern diskutiere den Aufbau medizinischer Grundversorgungsstellen in Se-attle, berichtete der US-Sender CNBC am Donnerstag. Es handelt sich demnach um ein Pilotprojekt für das zunächst einige Ärzte für ausgewählte Mitarbeiter angeheuert werden solle. 2019 könne der Service ausgeweitet werden. Anfang 2018 hatte Amazon angekündigt, nach Wegen zu suchen, die Gesundheitskosten für die Mitarbeiter zu senken. Das US-Gesundheitssystem gilt als eines der ineffizientesten weltweit. Amazon wollte sich zunächst nicht äußern. dpa/nd Kommentar Seite 2