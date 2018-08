San José. Der Oberste Gerichtshof in Costa Rica hat in einem weitreichenden Urteil das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe als diskriminierend und verfassungswidrig eingestuft. Das Gericht habe eine Frist von 18 Monaten für eine Verfassungsänderung gesetzt, sagte Gerichtspräsident Fernando Castillo am Donnerstag (Ortszeit) laut der Tageszeitung »La Nación«. Sollte das Parlament bis dahin nicht tätig werden, trete die Verfassungsänderung automatisch in Kraft. Staatspräsident Carlos Alvarado begrüßte den Gerichtsentscheid und rief umgehend zu einer Sondersitzung des Parlaments auf. epd/nd