Die Lohnarbeit treibt merkwürdige Blüten. Allerdings auch optisch sehr ansprechende wie die Lotussamenernte in Tancheng in der ostchinesischen Provinz Shandong. Was man mit Lotussamen wohl macht, außer neuen Lotus in anderen Teichen zu züchten, ergab eine Recherche: Die Samen der schönen Wasserpflanze werden, wie auch Wurzeln und Stängel, gegessen und zu Arzneimitteln verarbeitet. Aber vielleicht wollen tatsächlich auch noch viele Teiche weltweit mit Lotus bestückt werden. Denn die Pflanze hat eine äußerst praktische Eigenschaft: An den Blättern perlt nicht nur Wasser, sondern auch Schmutz ab; sie reinigt sich also quasi selbst von allem, was nicht so hübsch und schädlich ist, und ist deshalb äußerst resistent gegenüber Krankheiten. Vermutlich deshalb gilt Lotus in Asien auch als Sinnbild für Reinheit und Treue. Aber das nur nebenbei. rst

Foto: AFP