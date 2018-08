Erfurt. Zum Schutz wild lebender Feldhamster hat in Thüringen ein bundesweites Hilfsprojekt begonnen. 96 000 Euro erhalte der Landschaftspflegeverband Mittelthüringen für den Schutz des vom Aussterben bedrohten Nagetiers aus dem Projekt Feldhamsterland, teilte Thüringens Umweltministerium mit. Das Projekt läuft bis 2023. Feldhamster leben vor allem im Thüringer Becken. »Leider schwinden in der intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaft die Lebensräume«, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Lebensräume der streng geschützten Feldhamster seien seit den 1930er Jahren um über 60 Prozent geschrumpft. dpa/nd

