Die Deutsche Welle schaltet ihre Kommentarfunktion im Netz wegen zu vieler Hassbotschaften ab. In letzter Zeit sei der Diskurs von persönlichen Beschimpfungen, Beleidigungen und rassistischen Äußerungen geprägt worden, die auf der DW-Seite nichts zu suchen hätten, erklärte Chefredakteurin Ines Pohl auf der Website des Auslandssenders. Die Entscheidung sei schwergefallen. Denn gerade die Deutsche Welle kämpfe für einen offen Austausch von Argumenten und die weltweite Pressefreiheit.

