»Fit«-Flasche drängt sich an »Fit«-Flasche. Die vollautomatische Abfüllanlage läuft im Akkord. Jährlich verlassen zehn Millionen grüne 500-Milliliter-Flaschen mit dem zwischen Saßnitz und Suhl wohl beliebtesten Geschirrspülmittel das Werk in Hirschfelde (Kreis Görlitz). Parallel wird auf einer weiteren Anlage ein Weichspüler der Marke »Kuschelweich« abgefüllt. Wolfgang Groß nickt zufrieden: »Kuschelweich ist inzwischen unser größter Umsatzbringer. In seinem Rucksack tragen wir «Fit» mit in die westdeutschen Discounter«, sagt der Geschäftsführer der fit GmbH.

Die Luft in der Werkhalle riecht wie frisch gewaschene Wäsche. Der promovierte Chemiker erinnert sich gut an seine erste Begegnung mit dem einstigen Ableger der »VEB Leuna-Werke« und den Geruch nach Ruß. Ostern 1992 stand der gebürtige Badener vor dem Werk. Schnee versteckte riesige Kohleberge unter zartem Weiß. Die »Fit«-Produktion aber faszinierte Groß. »Die Fertigung war in...