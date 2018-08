Berlin. Begleitet von Protesten rechter Gruppierungen ist am Sonnabend in der polnischen Stadt Poznan der »Mr Gay Europe 2018« gekürt worden. Der Titel ging an den 30-jährigen Deutschen Enrique Doleschy aus Mainz, der sich im Finale des schwulen Schönheitswettbewerbs gegen sechs Mitbewerber durchsetzte. Im katholisch geprägten und gesellschaftlich konservativen Gastgeberland Polen hatte der Wettbewerb für Aufsehen und Unmut gesorgt. Derweil demonstrierten Zehntausende in Prag für die Rechte von Schwulen und Lesben. Sie zogen am Sonnabend bei sonnigem Wetter zu lauter Musik mit bunten Regenbogenfahnen und schrillen Kostümen durch die Straßen. Die Veranstalter des achten Prague-Pride-Festivals sprachen von bis zu 35 000 Teilnehmern. Agenturen/nd