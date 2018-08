Potsdam. 43 Veranstaltungen, darunter eine Demonstration, vier Mahnwachen, zwölf Kundgebungen und acht Infostände, hat die rechte Szene im zweiten Quartal 2018 in Brandenburg auf die Beine gestellt. 44 Veranstaltungen waren angemeldet, eine konnte verhindert werden. Das antwortete Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) jetzt auf eine parlamentarische Anfrage der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (LINKE). Insgesamt 1300 Teilnehmer wurden bei den Veranstaltungen gezählt. »Die Aktivitäten fremdenfeindlicher und rechter Kräfte haben zwar zugenommen. Auffällig ist aber, dass immer weniger Aktivitäten mit Mobilisierungskraft stattfinden«, stellt die Abgeordnete Johlige fest. »Die rechtsextreme Szene setzt wieder mehr auf kleine Aktionen um Aufmerksamkeit zu erreichen. Lediglich in Cottbus zeigt sich weiterhin ein gegenläufiger Trend. Nahezu alle Mobilisierungskraft hat sich auch im zweiten Quartal 2018 auf die Lausitzstadt konzentriert.« Regelmäßige Aktivitäten, dort mit Teilnehmerzahlen unter 50 Personen, seien ansonsten nur noch in Rathenow zu verzeichnen. nd