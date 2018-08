Im Bereich der Pflegeversicherung prüften die MDK-Experten über 20 000 Pflegeheime und ambulante Pflegedienste auf ihre Qualität. Festgestellte Qualitätsmängel, die im bisherigen Pflegenotensystem wenig transparent dargestellt seien, sollen in Zukunft für den Verbraucher besser erkennbar werden, kündige der MDK-Geschäftsführer an.

Im Jahr 2017 war nach Angaben des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) jede zweite geprüfte Abrechnung falsch. Im Durchschnitt waren die Rechnungsbeträge um etwa 1000 Euro zu hoch. Zwar sei das Fallpauschalensystem kompliziert, aber dies könne nicht ausschließlich der Grund für diese Situation sein, so MDK-Geschäftsführer Ulf Sengebusch.

