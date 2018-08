Magdeburg. Sachsen-Anhalts Jäger haben in der vergangenen Saison deutlich mehr Wildschweine und Waschbären erlegt. Rehe und Rotwild wurden jedoch seltener geschossen als im Vorjahr. Das geht aus einer Statistik des Landesverwaltungsamtes hervor. Demnach schossen die Jäger von Anfang April 2017 bis Ende März 2018 genau 49 165 Wildschweine - rund 10 000 mehr als in der Vorsaison. Die Bejagung von Schwarzwild gilt als wichtige Voraussetzung, um einen Ausbruch der Tierseuche Afrikanische Schweinepest zu verhindern. dpa/nd

