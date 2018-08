Dresden. Die Freien Wähler in Sachsen wünschen sich den PA- Unterricht aus DDR-Zeiten zurück. Die »Praktische Arbeit« sollte in Unternehmen ab Klassenstufe 8 sowohl in der Oberschule als auch am Gymnasium jeweils über mehrere Stunden erfolgen, teilten die Freien Wähler am Montag mit. »Es geht nicht platt um einen erneuten DDR-Rückgriff, aber wir alle wissen, dass die berufliche Orientierung und ökonomische Kenntnisse gelitten haben. Die bisherigen Verbesserungsversuche, auch mit kleinen Praktika-Phasen, haben zu wenig gebracht«, erklärte Vize-Landeschefin Astrid Beier. Der praktische Unterricht soll nach Ansicht der Freien Wähler von Ausbildern der betreffenden Unternehmen mit Unterstützung der Kammern gestaltet werden. Lehrer könnten zur Linderung der Personalnot entlastet werden. dpa/nd