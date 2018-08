Havanna. Die Kubaner debattieren ab Montag in 135 000 Versammlungen und Foren auf der ganzen Insel über eine reformierte Verfassung. Künftig sollen u.a. das Recht auf Privateigentum sowie die Ehe für alle festgeschrieben sein. Die weitreichende Macht der Kommunistischen Partei wird jedoch nicht angetastet. Im kommenden Februar sollen die Kubaner in einem Referendum über die Verfassungsreform entscheiden. Die derzeitige Verfassung stammt aus dem Jahr 1972 und wurde bereits 1992 und 2002 verändert. Die neue Reform soll nun »unsere Wirklichkeit und die absehbare Zukunft abbilden«, hieß es aus Regierungskreisen. Erstmals wird dabei auf den Begriff Kommunismus verzichtet. »Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Ideale aufgeben«, sagte Parlamentspräsident Esteban Lazo. Die KP Kubas wird die einzige legale Partei bleiben. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

In Sachsen formiert sich ein Lager, das eine schwarz-blaue Koalition verhindern will

Rettungsschiff hatte am Freitag 141 Menschen aus Seenot gerettet

Markus Drescher über Hetze in der Politik statt harter Arbeit zu wichtigen Themen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!