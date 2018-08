Zagreb. In Kroatien sind zwei Flüchtlinge tot aufgefunden worden. Insgesamt seien am Sonntag in einem Wald nahe der Stadt Dreznica, rund 90 Kilometer von der bosnischen Grenze entfernt, zwölf Menschen entdeckt worden, so eine Polizeisprecherin. Angaben zu den mutmaßlichen Todesumständen und zur Identität der Toten machte sie nicht. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden. Die bosnischen Behörden gehen davon aus, dass sich derzeit rund 4000 Flüchtlinge in Städten nahe der Grenze zum EU-Staat Kroatien aufhalten. AFP/nd