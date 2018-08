Bukarest. Die Proteste gegen die Führung in Rumänien dauern an: Den dritten Abend in Folge sind am Sonntag Tausende Menschen in der Hauptstadt Bukarest auf die Straße gegangen, um gegen Regierung und Korruption zu protestieren. Die Demonstranten versammelten sich erneut auf dem Siegesplatz vor dem Regierungssitz. Sie sangen die Nationalhymne und schwenkten rumänische Flaggen. Im Streit um die Justizreform hat EU-Justizkommissarin Vera Jourova die Regierung aufgefordert, die viel kritisierten Pläne zu überdenken. Agenturen/nd