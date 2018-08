Frankfurt am Main. Das Seenotrettungsschiff »Aquarius« ist erneut mit Flüchtlingen an Bord auf Irrfahrt durch das Mittelmeer. Nachdem das Schiff am Freitag vor der Küste Libyens 141 Menschen aus Seenot gerettet hatte, blieb ihm ein sicherer Hafen in Europa verwehrt. Am Montag lag die »Aquarius«, die von »SOS Méditerranée« und »Ärzte ohne Grenzen« betrieben wird, zwischen Malta und Italien und wartete nach Angaben der Hilfsorganisationen weiter auf Zuweisung eines Hafens.

Erst am Sonntagabend hatte das italienische Rettungszentrum laut Protokoll der »Aquarius« die Seenotretter in Kenntnis gesetzt, dass es keinen sicheren Ort zur Verfügung stellt. Bereits während der Rettungsaktion hatte die Mannschaft nach eigenen Angaben alle zuständigen staatlichen Behörden informiert, darunter die Seenotrettungszentralen von Italien, Malta und Tunesien und das libysche »Joint Rescue Coordination Center«, das das Schiff angewiesen habe, bei einer anderen Seenotrettungszentrale nach einem sicheren Hafen zu fragen. epd/nd