»Pulp Fiction«, am 15. August um 21 Uhr im Freiluftkino Friedrichshain, Landsberger Allee 15. Weitere Infos unter: www.freiluftkino-berlin.de

Manchmal ist es nötig, sich das Frühwerk eines Regisseurs zu Gemüte zu führen. Wer den Streifen noch nie gesehen hat, dem bietet sich die Gelegenheit am Mittwoch. Wer ihn schon viele Male gesehen hat und nicht genug davon kriegen kann, der ist im Freiluftkino Friedrichshain ebenfalls gerne als Kundschaft gesehen. nd

Zur Zeit der Veröffentlichung des Films war Tarantinos Erzählweise für das Publikum noch gänzlich ungewohnt, obwohl schon der Vorgänger »Reservoir Dogs« ein kleiner Erfolg gewesen war. Heute ist sein Erfolgskonzept erprobt und lockt viele Zuschauer in die Kinos: Kluge, aber bizarre Dialoge, viel Gewalt, in keiner Hinsicht ein Blatt vor dem Mund nehmend.

