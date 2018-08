Der Opernsänger Piotr Beczala ärgert sich über die politische Situation in seiner Heimat. Er finde, dass »die Leute die Entwicklung unterschätzen«, sagte der polnische Sänger des Lohengrin bei den Bayreuther Festspielen dem »Nordbayerischen Kurier«. Die sogenannte Justizreform sei, besonders bezüglich des Obersten Gerichts, eine gefährliche Sache. »Im Moment wiederholt sich, was in Polen schon einmal der Fall war«, meint der 51-jährige Startenor. Die Jungen kapierten das nicht und die Älteren seien frustriert. »Diese Situation macht mich sehr traurig.« dpa/nd