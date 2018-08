Eine Ausstellung in Bremen erinnert an den von den Nazis verfemten Maler Josef Scharl

Raubkunst in München

Ein Gemälde des Künstlers mit ähnlichem Titel und ähnlichen Maßen aus Beständen der Galerie Stern war am 13. November 1937 auf einer Versteigerung aufgerufen worden. Nach »intensiven Recherchen« könne aber ausgeschlossen werden, »dass ein Zusammenhang zwischen dem im Museum Kunstpalast befindlichen und jenem im Auktionskatalog erwähnten Gemälde« bestehe, erklärte die Stadt. dpa/nd

Anlass war ein Auskunftsgesuch des »Max Stern Art Restitution Projects«. Die Organisation bemüht sich seit 2005 darum, Werke aufzuspüren, die dem jüdischen Kunsthändler Max Stern im Zuge der NS-Verfolgung entzogen worden waren. Nach Angaben der Stadt ergaben die Nachforschungen, dass sich das Bild bis zum Tod des Künstlers 1933 in dessen Besitz befand und anschließend bis 1960 in dessen Familie blieb. Seine Stieftochter vermachte es dem Museum.

De Stadt Düsseldorf hat nach eigenen Angaben die Herkunft eines unter NS-Raubkunstverdacht stehenden Bildes aus dem städtischen Museum Kunstpalast geklärt. Bei dem Gemälde »Sonnenuntergang an der Nordsee« des Landschaftsmalers Heinrich Heimes (1855 - 1933) gebe es »keinen Hinweis auf einen NS-verfolgungsbedingten Entzug«, teilte die Stadt nach mehrmonatiger Prüfung mit.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!