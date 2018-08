Was soll das sein

Luxemburg. Die Wirtschaft in der Eurozone hat ihr Wachstumstempo im Frühjahr überraschend halten können. Wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg am Dienstag auf Basis einer Schätzung mitteilte, lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um 2,2 Prozent über der Wirtschaftsleistung des Vorjahreszeitraums. Internationalen Handelskonflikten zum Trotz ist auch die deutsche Wirtschaft weiter auf Wachstumskurs. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs die deutsche Wirtschaft zwischen April und Juni preisbereinigt um 2,3 Prozent. Erbracht wurde die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal von 44,8 Millionen Erwerbstätigen. Das war im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg von 1,4 Prozent. Agenturen/nd