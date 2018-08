Foto: München. Ein sogenannter Gurkenflieger mit Erntehelfern fährt über ein Feld in Bayern. Die Gurkenernte läuft und dürfte im Freistaat durchschnittlich ausfallen - trotz der großen Trockenheit in den vergangenen Wochen. »Gurken lieben Wärme und vor allem warme Nächte«, sagte Theo Däxl vom Bayerischen Bauernverband (BBV) dieser Tage in München. In der Regel würden Gurkenfelder bewässert, so dass die Trockenheit dem Gemüse nicht zu sehr geschadet habe. Zudem bildeten die großen Blätter der Pflanzen einen Sonnenschutz für die Gurkenfrüchte, erklärte Däxl. Niederbayern gilt als Europas größtes Anbaugebiet für Einlegegurken. dpa/nd Foto: dpa/Armin Weigel