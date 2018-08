»Ende Gelände« besucht Klimaprotest in Groningen

Berlin. Das deutsche »Ende Gelände«-Bündnis will sich an der Protest-Aktion des niederländischen Klima-Bündnisses »Code Rood« (Alarmstufe Rot) gegen Erdgas beteiligen. Vom 24. bis 31. August sollen Hunderte Aktivist*innen aus ganz Europa im niederländischen Klimacamp in der Nähe von Groningen zusammenkommen. Für den 28. August ruft »Code Rood« auf, die dortige Erdgas-Infrastruktur zu blockieren. Mit der Aktion des zivilen Ungehorsams fordert das Bündnis den Ausstieg aus den fossilen Energien in Europa. »Unser Einsatz für Klimagerechtigkeit ist kein nationaler, sondern ein globaler«, sagte Karolina Drzewo, Pressesprecherin von »Ende Gelände«. Im Jahr 2016 habe Deutschland 30 Prozent seiner Gas-Importe aus den Niederlanden bezogen. »Wir unterstützen die Menschen in den Niederlanden in ihrem Kampf gegen fossile Energien und Zerstörung des Klimas«, so die Sprecherin. In Groningen befindet sich das größte Gasfeld Europas. nd