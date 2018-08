Der Schauspieler Ethan Peck spielt in der neuen Staffel der Kult-Serie »Star Trek« den Mr. Spock. Der 32-jährige ist der Enkel der Hollywood-Legende Gregory Peck und tritt auch bei seiner neuen Rolle in große Fußstapfen: Der inzwischen verstorbene Leonard Nimoy machte den Halb-Vulkanier Spock schon vor Jahrzehnten zu einer Kultfigur.

Die 1966 in den USA gestartete Serie mit William Shatner als Captain James T. Kirk wurde in den 70er zu einem weltweiten Erfolg. Zuletzt wurde Spock durch Nimoy sowie den Schauspieler Zachary Quinto verkörpert. »Wir haben monatelang nach jemandem gesucht, der diese Rolle, so wie die beiden, mit seiner eigenen Interpretation ausfüllen kann«, erklärte Produzent Alex Kurtzman. AFP/nd