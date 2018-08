Erfurt. Das Thüringer Innenministerium will den Einsatz von Bodycams bei Polizisten in drei weiteren Dienststellen testen. Die Ergebnisse der bisherigen Testphase rechtfertigten eine schrittweise Ausweitung, erklärte Minister Georg Meier (SPD) am Dienstag. Das sei dann eine solide Grundlage für die abschließende Bewertung des Kameraeinsatzes. Welche drei Dienststellen in den nächsten beiden Jahren die Bodycams testen sollen, ist laut einem Ministeriumssprecher noch nicht bekannt. Vom März bis September 2017 hatten Beamte in Sonneberg, Gotha und Erfurt bei Einsätzen Kameras getragen. Die bisher gewonnenen Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass die Kameras helfen, Konflikte zu vermeiden, zu deeskalieren oder zu minimieren, so der Sprecher. Auch trügen sie dazu bei, Polizisten vor Übergriffen zu schützen. dpa/nd