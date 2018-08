Dresden. Trotz des anhaltenden Niedrigwassers der Elbe kann am Wochenende in Dresden beim traditionellen Dampfschifffest die Dampferparade starten. »Wir haben in Tschechien eine Welle bestellt«, sagte Robert Rausch von der Sächsischen Dampfschiffahrt am Mittwoch. Lassen die Behörden in Tschechien aus ihren Rückhaltebecken Wasser ab, kann dadurch kurzfristig der Pegel in der sächsischen Landeshauptstadt erhöht werden. Bei der ausverkauften Dampferparade am Wochenende beteiligen sich sechs Dampfer. Die Elbe hatte am Mittwoch in Dresden einen Wasserstand von 60 Zentimetern und lag damit immerhin wieder über den 55 Zentimetern vom Dienstag. dpa/nd