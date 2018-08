Berlin. Die unter der Dürre leidenden Bauern müssen weiter auf eine Entscheidung des Bundes zu Hilfszahlungen warten. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sagte am Mittwoch, derzeit würden die aus den Bundesländern gelieferten Zahlen zur Ernte ausgewertet. Sie werde am kommenden Mittwoch im Kabinett den Erntebericht vorlegen, der die Grundlage für die Entscheidung sei, »ob es sich hier um eine Extremwettersituation von nationalem Ausmaß handelt«. Dann könnte der Bund Hilfe leisten. Um Viehhalter zu entlasten, denen das Futter ausgeht, brachte Klöckner im Kabinett am Mittwoch eine Verordnung zur Nutzung ökologischer Vorrangflächen auf den Weg. So ist es Bauern nun erlaubt, auch Zwischenfrüchte wie Klee und Grasmischungen zu verfüttern, die eigentlich zur Verbesserung der Bodenqualität angebaut werden. AFP/nd