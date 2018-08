Sydney. Ein australischer Politiker hat mit Forderungen nach einer »Endlösung« bei der Einwanderung und einem Zuwanderungsverbot für Muslime für große Empörung gesorgt. In seiner Antrittsrede verwendete der Senator aus dem Bundesstaat Queensland, Fraser Anning, am Dienstagabend die Formulierung in Anlehnung an die von den Nazis propagierte »Endlösung der Judenfrage«.

»Als eine Nation sind wir berechtigt, darauf zu bestehen, dass diejenigen, die hierher kommen dürfen, überwiegend die historische europäisch-christliche Zusammensetzung der australischen Gesellschaft widerspiegeln«, sagte Anning weiter, der Katter Australian Party angehört, die vor allem für Bauern eintritt. AFP/nd