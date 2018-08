Storkow. Nach zweitägiger Suche haben Feuerwehr und Polizei die Leiche eines vermissten 79-Jährigen aus dem Großen Storkower See geborgen. Wie die Polizeidirektion Ost mitteile, hatte ein Zeuge den Toten am Mittwoch gegen 10 Uhr im Wasser treiben sehen. Eine Verwandte identifizierte die Leiche. Mit einem Polizeihubschrauber, Rettungsschwimmern und Tauchern war seit Dienstagnachmittag nach dem Mann gesucht worden. Er war vom Schwimmen nicht ans Ufer zurückgekehrt. Bis in die Nacht hatten die Einsatzkräfte noch ohne Erfolg nach dem Vermissten gesucht. Am Mittwochmorgen war die Suche bereits angelaufen, als sich der Zeuge meldete. dpa/nd