Teheran. Irans Präsident Hassan Ruhani hält sich die Tür für Gespräche mit dem US-Amtskollegen Donald Trump offen. Es sei jedoch der US-Präsident, der die »Kommunikationsbrücke« zwischen beiden Ländern, die durch das Wiener Atomabkommen von 2015 ermöglicht worden war, wieder aufbauen müsse. »Die Gespräche mit den USA liefen ja ganz gut, dann aber haben die Amerikaner diese Brücke selbst zerstört«, sagte Ruhani am Mittwoch. Trump hatte gesagt, er wäre ohne Vorbedingungen zu einem Treffen mit der iranischen Führung bereit. Sein Außenminister Mike Pompeo relativierte schob jedoch Bedingungen nach. dpa/nd

Charterflug mit 46 Geflüchteten landet in Kabul / Auch Auszubildende nach Afghanistan zurückgeschickt

