São Paulo. Das UN-Kinderhilfswerk (UNICEF) hat an die Regierungen in Mittelamerika appelliert, Kinder besser vor erzwungener Flucht zu schützen. Viele Jungen und Mädchen seien in einem Teufelskreis gefangen, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. »Extreme Gewalt und Armut treiben sie in die irreguläre Migration, doch Abschiebungen zurück in die Heimat bringen sie häufig in noch größere Gefahr und Not.« epd/nd