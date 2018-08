Weilerswist. Ein 20-Jähriger stieß in Weilerswist (Nordrhein-Westfalen) im Vorbeigehen auf Auto-Kennzeichen an einem geparkten Wagen, die ihm sehr bekannt vorkamen. Die Schilder waren ihm laut Polizei 2016 gestohlen worden. Der 29 Jahre alte Halter schwieg zu der Frage, wie die Schilder dort hingekommen sind. Die Untersuchungen dauern an. dpa/nd