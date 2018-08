Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Alsdorf. Der aufgeregte Notruf einer jungen Tierfreundin in Alsdorf bei Aachen (Nordrhein-Westfalen) hat bei den Rettungskräften zu einem gründlichen Missverständnis geführt. Ihr Vater sei aus dem Fenster im zweiten Stock auf ein Vordach des Hauses gefallen, verstand der zuständige Beamte in der Polizei-Leitstelle. Der Verunfallte bewege sich aber und sei auch ansprechbar. Polizei und Feuerwehr mit Rettungswagen setzten sich in Bewegung, wie die Beamten mitteilten. Zehn Minuten später hieß es im Abschlussprotokoll des Rettungseinsatzes dann aber: »Es war nicht der Vater, sondern der Kater!« dpa/nd