Tripolis. Ein libysches Gericht hat 45 Menschen zum Tode verurteilt. Ihnen wurde zur Last gelegt, im August 2011 in der Hauptstadt Tripolis mit scharfer Munition auf Menschen geschossen zu haben, die gegen den Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi protestierten. 54 Angeklagte seien zu Haftstrafen von fünf Jahren verurteilt worden, teilte das libysche Justizministerium am Mittwoch mit.