Hartmannsdorf-Reichenau. Die Sächsische Landestalsperrenverwaltung warnt vor dem Betreten der Talsperre Lehnmühle im Osterzgebirge. Der niedrige Wasserstand zieht dort derzeit Schaulustige an. Unter anderem sind die Überreste eines Dorfes und eine Steinbrücke wieder sichtbar geworden. Es bestehe jedoch Lebensgefahr beim Betreten des Stauraums, teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Sedimente, in denen man leicht stecken bleiben könnte, bedeckten eventuelle Untiefen und angeschwemmte Gegenstände. Die Steinbrücke sei nicht mehr standsicher. Das Wasser in der Talsperre ist wegen der Trockenheit auf 25 Prozent des Üblichen abgesunken. dpa/nd