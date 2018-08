Foto: dpa

Als Pflicht der Arbeiterklasse und ihrer Partei sah Karl Marx es an, darüber zu wachen, »dass die einfachen Gesetze der Moral und des Rechts, welche die Privatpersonen regeln sollen, als die obersten Gesetze des Verkehrs von Nationen geltend gemacht werden«. Die Außenpolitik des realen Sozialismus vor einem halben Jahrhundert wich davon ab. Als die Prager Reformkommunisten ihr Aktionsprogramm vom April 1968 »Der tschechoslowakische Weg zum Sozialismus« umsetzten, »mehr Demokratie wagten« und nationale Interessen ihres Landes wahrnehmen wollten, schrillten in Moskau alle Alarmglocken. Auch in Warschau, Sofia, Budapest und Ostberlin wurde der sozialistische Erneuerungsprozess in einem Bruderland als »kapitalistische Restauration« diffamiert und ein Ausscheiden der ČSSR aus dem Warschauer Vertragsbündnis befürchtet.

Nachdem der politische Druck auf die tschechoslowakische Führung unter Alexander Dubček keinen Erfolg brachte, entschie...