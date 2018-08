Die Hitzewelle hat in Großbritannien manch verstecktes archäologisches Geheimnis preisgegeben. Historische Strukturen können auf Luftaufnahmen derzeit besser aufgespürt werden, weil der Boden wenig Feuchtigkeit enthält. In der Nähe von Eynsham in der Grafschaft Oxfordshire wurden wieder Reste einer uralten Siedlung sichtbar (Foto links). Zu den aus der Luft erkennbaren Fundstücken gehören auch ein römischer Bauernhof und eine Beerdigungsstätte aus der Bronzezeit. »Das war wohl einer meiner arbeitsintensivsten Sommer in den 20 Jahren, in denen ich fliege«, sagte ein Experte der Behörde Historic England. dpa/nd