Luxemburg. In der Eurozone ist die Teuerung so stark wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr. Im Juli sei die Inflationsrate auf 2,1 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies sei die höchste Teuerungsrate seit Dezember 2012. Damit wird auch das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von mittelfristig knapp zwei Prozent leicht übertroffen. Die EZB hielt bisher mit Verweis auf die zu niedrige Inflationsrate den Leitzins bei nahe null Prozent. Sie hat bereits angekündigt, ihre Geldpolitik zum Jahreswechsel etwas weniger locker ausrichten zu wollen. dpa/nd