Wie schnell man zum Meme werden kann, zeigt sich gut an CDU-Shootingstar Philipp Amthor (Bild rechts). Eben noch im Bundestag praktisch zur Beihilfe zum Mord aufgerufen (Was ist es sonst, wenn man Abschiebungen nach Afghanistan fordert?), im nächsten Moment macht ein User einen Screenshot, setzt einen kurzen Text ins Bild und postet den Beitrag in den sozialen Netzen. Andere User greifen das auf, verändern oder verwerten den Beitrag. Schon ist Mensch ein Meme.

Foto: Mit aktuellen Ereignissen muss das nicht zwingend zu tun haben, der Meme-Kultur ist das etwa so egal wie Amthor Menschenleben. Es reicht, in einem Moment auszusehen wie ein Meme, das es bereits gibt, um eines zu werden. Ein gutes Gesprächsthema fürs nächste Abendbrot! lwi Foto: Screenshot Knowyourmeme/Deutschlandfunk [M]